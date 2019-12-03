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17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Сестре Роналду не понравилась шутка ван Дейка

Криштиану для нее — по-прежнему лучший.

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Источник: РИА "Новости"

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, решила защитить брата в соцсетях после шутки защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Голландец во время вручения «Золотого мяча» на вопрос об отсутствующем на церемонии Роналду спросил: а что, тот тоже был в соперниках?

В результате сестра Криштиану разразилась длинным постом в инстаграме.

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«Дорогой Вирджил, там, где ты сейчас, Криштиану побывал тысячу раз. Видишь ли, Роналду три раза был чемпионом в стране, где ты играешь столько лет, а так и не взял главный трофей. Он был лучшим бомбардиром и игроком в Англии. Кстати, Криштиану был даже моложе тебя.

Затем, мой дорогой Вирджил, Роналду перешел в «Реал» и стал лучшим футболистом в его истории. «Мадрид» вместе с Криштиану обыграл тебя в финале Лиги чемпионов. У него, кстати, 5 Кубков чемпионов. А потом он с Португалией победил твою сборную в финале Лиги наций.
Тяжело было проигрывать? Какая жалость. Кстати, дорогой Вирджил, даже в наименее успешный отрезок своей карьеры, Криштиану выиграл больше титулов, чем ты. Вот так-то.

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Теперь, Вирджил, иди выигрывать титулы, и тогда мы поговорим. Когда у тебя наберется несколько важных побед, тогда может быть, ты будешь достоин сидеть рядом с Роналду", — заявила сестра Криштиану.

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Андрей Санталов

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