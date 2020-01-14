Сын Месси забил гол за детскую команду «Барселоны» (видео)
Играет под 10-м номером.
Играет под 10-м номером.
В интернете появилось видео гола Тьяго Месси, 7-летнего сына Лионеля Месси, за детскую команду «Барселоны». Тьяго, как и отец, играет под 10-м номером, но в отличие от суперзвезды «Барсы» отправил мяч в ворота с правой ноги.
Тьяго — старший из сыновей из Месси, Матео в этом году исполнится 5 лет, Чиро — 2 два года. В школе «Барселоны» также занимаются дети Луиса Суареса и Жерара Пике.
Старшему сыну Криштиану Роналду чуть больше, чем Тьяго, — 9 лет, и о его успехах в детском футболе также известно больше. Недавно Криштиану
Андрей Санталов