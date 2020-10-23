Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
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Самый страстный футбол — в сервисе «Смотри» в прямом эфире.
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Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.
24 октября, суббота, 16:00 мск
Теперь, когда Алексей Миранчук феерично дебютировал за «Аталанту» в Лиге чемпионов, мы можем ждать его появления и в чемпионате Италии. Конечно, не с первых минут — конкуренция в команде зашкаливает, и разбить треугольник
В Дании «Аталанта» частично оправдалась за разгромное поражение от «Наполи» в прошлом туре, но и с «Сампдорией» придется потрудиться. Гости выиграли два матча в Серии А подряд, причем неделю назад обыграли не
24 октября, суббота, 17:00 мск
Главный футбольный матч европейской осени, хотя мы давненько не видели обоих участников класико в настолько плачевной форме. «Барселона» не смогла выиграть в чемпионате Испании два последних матча — сначала ничья с «Севильей», а затем поражение от «Хетафе». Но и «Реал» ничем не лучше — проиграв новичку Ла Лиги «Кадису», команда Зидана затем потерпела поражение от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.
В строй гостей должен вернуться капитан Серхио Рамос, без которого игра «Реала» в обороне не выдерживает никакой критики. Наладить там дела очень важно перед встречей с Месси и компанией — нападение, пожалуй, единственное, что в этом сезоне работает у «Барсы» на
24 октября, суббота, 22:00 мск
«Атлетико» надо срочно реабилитироваться за крупное поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов. Такое ощущение, что победив на старте сезона «Гранаду» со счетом 6:1, команда Симеоне истратила весь запас забитых мячей на месяц вперед — в трех из четырех последних матчей они так и не смогли распечатать ворота соперника.
Но если где и исправлять ситуацию, так это в игре с «Бетисом», которым управляет тренер Мануэль Пеллегрини — севильцы в трех из четырех последний матчей пропускали по три мяча. Несмотря на нестабильный результаты, состав у «Бетиса» — огонь: здесь два
25 октября, воскресенье, 22:45 мск
Плохая новость — хозяевам поля не поможет Криштиану Роналду,
26 октября, понедельник, 22:45 мск
Понедельник, конечно, не выходной, но ради такой афиши можно посмотреть футбол и вечером буднего дня, тем более, что стартовавшие еврокубки уже к этому приучили. «Милан» выдал лучший старт за долгие годы, выиграв первые четыре игры на старте сезона, включая дерби с «Интером». Неужели мы видим возвращение великого «Милана»? «Рома» — очередной серьезный тест. Пускай римляне начали не так здраво, как их соперник, но в нападении команды
Станислав Рынкевич