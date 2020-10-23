Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных

В этом сезоне сервис «Смотри» показывает матчи чемпионатов Испании и Италии в прямом эфире. Посмотреть игры вы можете прямо на страницах сайта «Спорт@Mail.Ru».

Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.

«Аталанта» — «Сампдория»

24 октября, суббота, 16:00 мск

Футбол Италия 2020/2021 Тур 5, 24.10.2020, 16:00 Аталанта - Сампдория -

Теперь, когда Алексей Миранчук феерично дебютировал за «Аталанту» в Лиге чемпионов, мы можем ждать его появления и в чемпионате Италии. Конечно, не с первых минут — конкуренция в команде зашкаливает, и разбить треугольник Гомес-Иличич-Сапата пока не удастся (и ведь есть еще Руслан Малиновский), но чем больше россиянин будет пользоваться каждым предоставленным шансом, тем ближе его попадание в основу.

В Дании «Аталанта» частично оправдалась за разгромное поражение от «Наполи» в прошлом туре, но и с «Сампдорией» придется потрудиться. Гости выиграли два матча в Серии А подряд, причем неделю назад обыграли не кого-нибудь, а «Лацио».

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2454427999789" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» — «Реал»

24 октября, суббота, 17:00 мск

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Самые яркие эль-класико за последние 10 лет

Футбол Испания 2020/2021 Тур 7, 24.10.2020, 17:00 Барселона - Реал -

Главный футбольный матч европейской осени, хотя мы давненько не видели обоих участников класико в настолько плачевной форме. «Барселона» не смогла выиграть в чемпионате Испании два последних матча — сначала ничья с «Севильей», а затем поражение от «Хетафе». Но и «Реал» ничем не лучше — проиграв новичку Ла Лиги «Кадису», команда Зидана затем потерпела поражение от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.

В строй гостей должен вернуться капитан Серхио Рамос, без которого игра «Реала» в обороне не выдерживает никакой критики. Наладить там дела очень важно перед встречей с Месси и компанией — нападение, пожалуй, единственное, что в этом сезоне работает у «Барсы» на более-менее должном уровне. Обе команды выглядят настолько уязвимыми, что итоговый результат предсказать совершенно невозможно.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="95880c6a-ec3e-5b4f-b052-8ad5ae7d84a1"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/12504080554410826/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.loaded){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2453914459693" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» — «Бетис»

24 октября, суббота, 22:00 мск

Футбол Испания 2020/2021 Тур 7, 24.10.2020, 22:00 Атлетико - Бетис -

«Атлетико» надо срочно реабилитироваться за крупное поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов. Такое ощущение, что победив на старте сезона «Гранаду» со счетом 6:1, команда Симеоне истратила весь запас забитых мячей на месяц вперед — в трех из четырех последних матчей они так и не смогли распечатать ворота соперника.

Но если где и исправлять ситуацию, так это в игре с «Бетисом», которым управляет тренер Мануэль Пеллегрини — севильцы в трех из четырех последний матчей пропускали по три мяча. Несмотря на нестабильный результаты, состав у «Бетиса» — огонь: здесь два экс-игрока «Барселоны» Клаудио Браво и Марка Бартра, один из самых эффектных игроков Примеры Набиль Фекир и человек, поигравший еще на ЧМ-2002 Хоакин Санчес.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2454415023661" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» — «Верона»

25 октября, воскресенье, 22:45 мск

Футбол Италия 2020/2021 Тур 5, 25.10.2020, 22:45 Ювентус - Верона -

Плохая новость — хозяевам поля не поможет Криштиану Роналду, по-прежнему находящийся в самоизоляции из-за коронавируса. Хорошая новость — у «Ювентуса» хватает других игроков, на которых стоит посмотреть. Из-за дисквалификации Федерико Кьезы в стартовый состав впервые в сезоне попадет аргентинец Пауло Дибала, которому пока не удается убедить нового тренера Андреа Пирло. Компанию в нападении ему составит перешедший из «Атлетико» Альваро Мората, забивший три мяча за три матча. Не будем зря нахваливать соперника «Юве» — «Верона» просто крепкий середняк Серии А, предлагаем вам сосредоточиться на гранде итальянского футбола без Роналду в составе.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2454438223405" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Милан» — «Рома»

26 октября, понедельник, 22:45 мск

Футбол Италия 2020/2021 Тур 5, 26.10.2020, 22:45 Милан - Рома -

Понедельник, конечно, не выходной, но ради такой афиши можно посмотреть футбол и вечером буднего дня, тем более, что стартовавшие еврокубки уже к этому приучили. «Милан» выдал лучший старт за долгие годы, выиграв первые четыре игры на старте сезона, включая дерби с «Интером». Неужели мы видим возвращение великого «Милана»? «Рома» — очередной серьезный тест. Пускай римляне начали не так здраво, как их соперник, но в нападении команды полным-полно знакомых лиц: Джеко, Генрих Мхитарян и Педро. С таким матчем в понедельник можно смотреть футбол всю неделю в режиме нон-стоп.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2454439992877" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.