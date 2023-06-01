Месси уходит из «ПСЖ» по окончании сезона

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона.

«Мне выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола. Матч с “Клермоном” будет для Месси последним на “Парк де Пренс”. Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше», — сказал Гальтье.

Месси играл за парижан с 2021 года, когда истек его контракт с «Барселоной». В 31 матче Лиги 1 в этом сезоне 35-летний аргентинец забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.