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15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси уходит из «ПСЖ» по окончании сезона

Об этом сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона.

«Мне выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола. Матч с “Клермоном” будет для Месси последним на “Парк де Пренс”. Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше», — сказал Гальтье.

Месси играл за парижан с 2021 года, когда истек его контракт с «Барселоной». В 31 матче Лиги 1 в этом сезоне 35-летний аргентинец забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что клуб США «Интер Майами» может подписать Месси и отдать в аренду в «Барселону».

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