«МЮ» готов заплатить Магуайру 10 млн при переходе в другой клуб

По информации Daily Mail, Магуайр близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Матч против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии может стать последним матчем защитника за «МЮ».

Сообщается, что «МЮ» рассчитывает получить за Магуайра около 30 миллионов евро. Согласно контракту, защитник зарабатывает около 190 тысяч фунтов в неделю — ожидается, что в новом клубе зарплата Магуайра сократится наполовину. В случае ухода защитника «МЮ» готов выплатить ему 10 миллионов фунтов — половину суммы.

Защитник оказался в непростой ситуации на «Олд Траффорд», проиграв конкуренцию Лисандро Мартинесу и Рафаэлю Варану — всего 8 выходов в стартовом составе «МЮ» в АПЛ в сезоне-2022/23.

По информации источника, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил защитника, что недостаточное количество игр в основном составе могут стать для Гарри причиной потери места в национальной команде.