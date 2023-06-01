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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«МЮ» готов заплатить Магуайру 10 млн при переходе в другой клуб

Защитник потерял место в стартовом составе в команде Тен Хага.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации Daily Mail, Магуайр близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Матч против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии может стать последним матчем защитника за «МЮ».

Сообщается, что «МЮ» рассчитывает получить за Магуайра около 30 миллионов евро. Согласно контракту, защитник зарабатывает около 190 тысяч фунтов в неделю — ожидается, что в новом клубе зарплата Магуайра сократится наполовину. В случае ухода защитника «МЮ» готов выплатить ему 10 миллионов фунтов — половину суммы.

Защитник оказался в непростой ситуации на «Олд Траффорд», проиграв конкуренцию Лисандро Мартинесу и Рафаэлю Варану — всего 8 выходов в стартовом составе «МЮ» в АПЛ в сезоне-2022/23.

По информации источника, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил защитника, что недостаточное количество игр в основном составе могут стать для Гарри причиной потери места в национальной команде.

Срок соглашения Магуайра с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2025 года.

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