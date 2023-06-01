Игрок «Челси» Маунт согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Лондонцы запросят за трансфер Маунта 60 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что владельцы «Челси» не хотят удерживать игроков, у которых истекают контракты. Соглашение с Маунтом рассчитано до 2024 года.

24-летним футболистом интересовались «Арсенал», «Ливерпуль» и «Бавария».

После прихода главного тренера Маурисио Почеттино «Челси» хочет расстаться с некоторыми футболистами, в том числе Жоау Феликсом и Пьер-Эмериком Обамеянгом. При этом аргентинский специалист хотел сохранить Маунта в команде.