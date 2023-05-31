«Челси» после провального сезона выставил на продажу 10 игроков
«Челси» планирует масштабное обновление состава после назначения на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Челси» планирует масштабное обновление состава после назначения на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В лондонском клубе надеются, что команду этим летом покинут не менее 10 игроков. Их «Челси» поместил в список на трансфер, обозначил ожидаемую сумму продажи.
В этот список вошли вратарь Эдуар Менди (25 млн фунтов), защитники Трево Чалоба (25 млн фунтов) и Сесар Аспиликуэта (5 млн фунтов), полузащитники Мэйсон Маунт (75 млн фунтов), Коннор Галлахер (40 млн фунтов), Матео Ковачич (35 млн фунтов), Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои (все — 25 млн фунтов) и Хаким Зиеш (15 млн фунтов).
Сообщается, что клубы проявляют интерес к пяти игрокам — Ковачичу, Галлахеру, Чалобе, Лофтус-Чику и Маунту. При этом Почеттино хотел бы, чтобы Маунт остался в клубе.
Суммарно «Челси» потратил на этих футболистов «Челси» потратил 259,5 млн фунтов и рассчитывает выручить за них около 300 млн фунтов.
Также ожидается, что из клуба на правах свободных агентов уйдут полузащитник Н’Голо Канте и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Для защитника Халиду Кулибали «аристократы» будут искать варианты аренды, полузащитник Денис Закария и нападающий Жоау Феликс вернутся в «Ювентус» и Атлетико’после аренд — лондонцы не будут использовать опцию выкупа.
Кроме того, около 20 футболистов «Челси» находятся в арендах. Лондонцы намерены в летнее трансферное окно окончательно расстаться с большинством из них.
В минувшем сезоне «Челси» установил мировой рекорд, потратив на трансферы около 530 млн фунтов. При этом лондонский клуб по итогам сезона занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, что стало его худшим результатом за последние 29 лет.