«Челси» после провального сезона выставил на продажу 10 игроков

В лондонском клубе надеются, что команду этим летом покинут не менее 10 игроков. Их «Челси» поместил в список на трансфер, обозначил ожидаемую сумму продажи.

В этот список вошли вратарь Эдуар Менди (25 млн фунтов), защитники Трево Чалоба (25 млн фунтов) и Сесар Аспиликуэта (5 млн фунтов), полузащитники Мэйсон Маунт (75 млн фунтов), Коннор Галлахер (40 млн фунтов), Матео Ковачич (35 млн фунтов), Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои (все — 25 млн фунтов) и Хаким Зиеш (15 млн фунтов).

Сообщается, что клубы проявляют интерес к пяти игрокам — Ковачичу, Галлахеру, Чалобе, Лофтус-Чику и Маунту. При этом Почеттино хотел бы, чтобы Маунт остался в клубе.

Суммарно «Челси» потратил на этих футболистов «Челси» потратил 259,5 млн фунтов и рассчитывает выручить за них около 300 млн фунтов.

Также ожидается, что из клуба на правах свободных агентов уйдут полузащитник Н’Голо Канте и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Для защитника Халиду Кулибали «аристократы» будут искать варианты аренды, полузащитник Денис Закария и нападающий Жоау Феликс вернутся в «Ювентус» и Атлетико’после аренд — лондонцы не будут использовать опцию выкупа.

Кроме того, около 20 футболистов «Челси» находятся в арендах. Лондонцы намерены в летнее трансферное окно окончательно расстаться с большинством из них.