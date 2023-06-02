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15:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Симеоне: Если сексом занимаешься всего 4 раза в месяц, не сможешь играть в моей команде

Диего Симеоне в шутливом тоне оценил сексуальную активность игроков «Атлетико».

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Тренер мадридского «Атлетико» ответил на вопросы журналистов о сексуальной активности своих подопечных.

— Исследование показывает, что испанцы в среднем занимаются сексом 56 раз в год. Вы в этом отношении больше испанец, чем аргентинец?

— Сколько вы сказали? 56 в год… Сколько это выходит в месяц, 4 раза? Нет, не четыре… Если занимаешься сексом [всего] 4 раза в месяц, не сможешь играть в моей команде.

Сколько этим занимаются мои игроки? Не знаю, 15 раз в месяц? Сложно оценивать, но у нас хороший средний показатель, — цитирует тренера Marca.

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