Симеоне: Если сексом занимаешься всего 4 раза в месяц, не сможешь играть в моей команде
Диего Симеоне в шутливом тоне оценил сексуальную активность игроков «Атлетико».
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Диего Симеоне в шутливом тоне оценил сексуальную активность игроков «Атлетико».
Тренер мадридского «Атлетико» ответил на вопросы журналистов о сексуальной активности своих подопечных.
— Исследование показывает, что испанцы в среднем занимаются сексом 56 раз в год. Вы в этом отношении больше испанец, чем аргентинец?
— Сколько вы сказали? 56 в год… Сколько это выходит в месяц, 4 раза? Нет, не четыре… Если занимаешься сексом [всего] 4 раза в месяц, не сможешь играть в моей команде.
Сколько этим занимаются мои игроки? Не знаю, 15 раз в месяц? Сложно оценивать, но у нас хороший средний показатель, — цитирует тренера Marca.