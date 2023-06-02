Симеоне: Если сексом занимаешься всего 4 раза в месяц, не сможешь играть в моей команде

Тренер мадридского «Атлетико» ответил на вопросы журналистов о сексуальной активности своих подопечных.

— Исследование показывает, что испанцы в среднем занимаются сексом 56 раз в год. Вы в этом отношении больше испанец, чем аргентинец?

— Сколько вы сказали? 56 в год… Сколько это выходит в месяц, 4 раза? Нет, не четыре… Если занимаешься сексом [всего] 4 раза в месяц, не сможешь играть в моей команде.