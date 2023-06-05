Криштиану Роналду оценил возможность участия в ЧМ-2026
Криштиану Роналду ответил на вопрос, возможно ли его участие на следующем чемпионате мира.
Криштиану Роналду ответил на вопрос, возможно ли его участие на следующем чемпионате мира.
Криштиану Роналду не исключает, что выступит на чемпионате мира 2026 года.
«Сначала я хочу сыграть на Евро в следующем сезоне. Важно смотреть на краткосрочные и среднесрочные цели. Посмотрим, что будет дальше», — заявил форвард «Аль-Насра».
В марте Роналду установил мировой рекорд по количеству матчей за сборную. Он провел 197 встреч за национальную команду.
Во время проведения ЧМ-2026 Криштиану Роналду будет 41 год.
Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в Канаде, Мексике и США.