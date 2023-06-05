Криштиану Роналду оценил возможность участия в ЧМ-2026

Криштиану Роналду не исключает, что выступит на чемпионате мира 2026 года.

«Сначала я хочу сыграть на Евро в следующем сезоне. Важно смотреть на краткосрочные и среднесрочные цели. Посмотрим, что будет дальше», — заявил форвард «Аль-Насра».

В марте Роналду установил мировой рекорд по количеству матчей за сборную. Он провел 197 встреч за национальную команду.

Во время проведения ЧМ-2026 Криштиану Роналду будет 41 год.