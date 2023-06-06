«Пари Сен-Жермен» подписал двух новых игроков
«Пари Сен-Жермен» подписал контракты с опорным полузащитником «Спортинга» Мануэлем Угарте и вингером мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Пари Сен-Жермен» подписал контракты с опорным полузащитником «Спортинга» Мануэлем Угарте и вингером мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, парижский клуб заплатит за Угарте 60 млн евро. Контракт с 22-летним уругвайцем будет рассчитан до 2028 года. Асенсио, в свою очередь, присоединился к парижанам на правах свободного агента, его соглашение рассчитано до 2027 года.
Ранее сообщалось, что зарплата Асенсио в «Пари Сен-Жермен» с учетом бонусов составит 10 млн евро в год. Угарте будет зарабатывать в Париже 3,4 млн евро в год.
В сезоне 2022/23 Угарте провел 47 матчей за «Спортинг», в которых получил 16 желтых карточек. На счету Асенсио 31 игра за мадридский «Реал», в которых он забил девять голов и отдал шесть результативных передач.