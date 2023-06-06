Новым тренером «Тоттенхэма» стал австралиец Эндж Постекоглу

57-летний австралиец греческого происхождения заключил с «Тоттенхэмом» контракт до лета 2027 года. Постекоглу станет первым австралийским тренером в истории АПЛ. Специалист приступит к исполнению своих обязанностей 1 июля.

«Эндж привнесет в команду позитивный настрой и быстрый атакующий стиль игры. У него большой опыт развития игроков и понимание важности связей с академией. Все это очень важно для нашего клуба. С нетерпением ждем, когда Эндж начнет свою работу в нашем клубе», — сказал президент клуба Даниэль Леви.

Предыдущие два года Постекоглу возглавлял шотландский «Селтик». В сезоне 2022/23 «кельты» под его руководством выиграли три трофея — чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» выплатит «Селтику» компенсацию за Постекоглу в размере пяти миллионов фунтов.

До переезда в Европу Постекоглу работал в сборной Австралии, с которой в 2015 году выиграл Кубок Азии, и в японском клубе «Иокогама Ф. Маринос», с которым в 2019 году выиграл национальный чемпионат.