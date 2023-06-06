Футболиста Антони обвинили в домашнем насилии

Каваллин подала заявление в полицию города Сан-Паулу. Она утверждает, что подверглась нападению со стороны Антони 20 мая — в день, когда футболист играл за «Юнайтед» в матче АПЛ с «Борнмутом», сообщает Globo Esporte.

Отчет включает фотографии ссадин и сообщений с угрозами. Девушка потребовала принятия срочных защитных мер и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Летом прошлого года Каваллин сообщила в социальных сетях, что у нее случился выкидыш, пара ждала своего первого ребенка.