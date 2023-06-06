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19:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболиста Антони обвинили в домашнем насилии

Бразильский полузащитник Антони, который выступает за клуб «Манчестер Юнайтед», обвиняется в домашнем насилии, угрозах и нанесении телесных повреждений своей девушке Габриэле Каваллин.

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Источник: AFP 2022

Каваллин подала заявление в полицию города Сан-Паулу. Она утверждает, что подверглась нападению со стороны Антони 20 мая — в день, когда футболист играл за «Юнайтед» в матче АПЛ с «Борнмутом», сообщает Globo Esporte.

Отчет включает фотографии ссадин и сообщений с угрозами. Девушка потребовала принятия срочных защитных мер и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Летом прошлого года Каваллин сообщила в социальных сетях, что у нее случился выкидыш, пара ждала своего первого ребенка.

Антони перешел в английский клуб в августе 2022 года. Сумма трансфера составила 95 миллионов евро. Бразилец подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на год.

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