Французский регбист публично избил жену и получил срок

Хауас 26 мая возле торгового центра во Франции сбил свою жену с ног и ударил ее. По словам 29-летнего спортсмена, он пришел в ярость после того, как его супруга солгала ему о курении сигарет. Суд над Хауасом прошел в ускоренном режиме. Прокуратура запрашивала 18 месяцев тюрьмы. У подсудимого есть право на апелляцию.

После того, как вынесли приговор суда клуб «Клермон» отказался от трансфера регбиста из «Монпелье». Французская федерация регби заявила, что поведение Хауаса было «неприемлемым и несовместимым с представлением нации на международном уровне».