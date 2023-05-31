Французский регбист публично избил жену и получил срок
Регбист сборной Франции Мохамед Хауас приговорен к одному году тюремного заключения за домашнее насилие, сообщает Skysports.
Регбист сборной Франции Мохамед Хауас приговорен к одному году тюремного заключения за домашнее насилие, сообщает Skysports.
Хауас 26 мая возле торгового центра во Франции сбил свою жену с ног и ударил ее. По словам 29-летнего спортсмена, он пришел в ярость после того, как его супруга солгала ему о курении сигарет. Суд над Хауасом прошел в ускоренном режиме. Прокуратура запрашивала 18 месяцев тюрьмы. У подсудимого есть право на апелляцию.
После того, как вынесли приговор суда клуб «Клермон» отказался от трансфера регбиста из «Монпелье». Французская федерация регби заявила, что поведение Хауаса было «неприемлемым и несовместимым с представлением нации на международном уровне».
Хауас уже попадал в поле зрения полиции. В феврале 2022 года спортсмен был осужден за участие в серии краж со взломом у торговцев табаком во Франции в 2014 году. Его приговорили к 18 месяцам условно и оштрафовали на 13 тысяч фунтов стерлингов.