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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Французский регбист публично избил жену и получил срок

Регбист сборной Франции Мохамед Хауас приговорен к одному году тюремного заключения за домашнее насилие, сообщает Skysports.

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Источник: AFP 2022

Хауас 26 мая возле торгового центра во Франции сбил свою жену с ног и ударил ее. По словам 29-летнего спортсмена, он пришел в ярость после того, как его супруга солгала ему о курении сигарет. Суд над Хауасом прошел в ускоренном режиме. Прокуратура запрашивала 18 месяцев тюрьмы. У подсудимого есть право на апелляцию.

После того, как вынесли приговор суда клуб «Клермон» отказался от трансфера регбиста из «Монпелье». Французская федерация регби заявила, что поведение Хауаса было «неприемлемым и несовместимым с представлением нации на международном уровне».

Хауас уже попадал в поле зрения полиции. В феврале 2022 года спортсмен был осужден за участие в серии краж со взломом у торговцев табаком во Франции в 2014 году. Его приговорили к 18 месяцам условно и оштрафовали на 13 тысяч фунтов стерлингов.

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