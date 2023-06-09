Бывший игрок «ПСЖ»: у Месси не все в порядке с головой
Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за его поведение во время выступлений за парижан. Об этом сообщает RMC Sport.
Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за его поведение во время выступлений за парижан. Об этом сообщает RMC Sport.
В среду, 7 июня, Лионель Месси официально объявил о решении продолжить карьеру «Интер Майами». Уход аргентинца стал главной темой французских спортивных СМИ и теперь многие подводят итоги его двухлетнего пребывания в «ПСЖ». В их числе оказался бывший игрок парижан Жером Ротен, который прошелся по Месси в своей радиопрограмме Rothen S'Enflamme.
«Помните тот день, когда Месси ушел с тренировки? Клуб скрыл все это, заявив, что у него была незначительная травма голени. Это было неправильно. Причина? Месье надоело то, что ему предлагали на тренировках. У него не все в порядке с головой, поэтому он оставил тренировку. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушел. Это показывает, насколько он “уважал” своего тренера и товарищей по команде.
Он очень часто хотел менять темп тренировок, не хотел тренироваться по утрам. Он несколько раз говорил, что тренироваться по утрам нехорошо, что нужно тренироваться во второй половине дня. К счастью, тренерский штаб не сдался. Это показывает, что он хотел что-то изменить и не хотел приспосабливаться», — сказал Ротен.
Ротен выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2004 по 2010 год, сыграв за парижан 180 матчей, в которых он забил 13 мячей и отдал 41 результативную передачу. В 2013 году Ротен завершил карьеру и теперь работает экспертом на французском телевидении.
На прошлой неделе стало известно, что Месси покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. С парижанами Месси дважды выиграл чемпионат и один раз Суперкубок Франции.