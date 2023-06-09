Бывший игрок «ПСЖ»: у Месси не все в порядке с головой

«Помните тот день, когда Месси ушел с тренировки? Клуб скрыл все это, заявив, что у него была незначительная травма голени. Это было неправильно. Причина? Месье надоело то, что ему предлагали на тренировках. У него не все в порядке с головой, поэтому он оставил тренировку. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушел. Это показывает, насколько он “уважал” своего тренера и товарищей по команде.



Он очень часто хотел менять темп тренировок, не хотел тренироваться по утрам. Он несколько раз говорил, что тренироваться по утрам нехорошо, что нужно тренироваться во второй половине дня. К счастью, тренерский штаб не сдался. Это показывает, что он хотел что-то изменить и не хотел приспосабливаться», — сказал Ротен.