«Реал» второй раз получил приз за самую честную игру в Ла Лиге

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) составила рейтинг команд, основанный на количестве штрафных очков. За каждую желтую карточку клубы получили один штрафной балл, за каждую красную — три. Если срок дисквалификации игрока превышал три игры, команде начислялись дополнительные штрафные баллы.

По итогам сезона 2022/23 футболисты «Реала» получили 68 желтых и две красные карточки. При этом «Реал» стал единственным клубом, чьи футболисты не получили ни одной прямой красной карточки.

«Реал» с внушительным отрывом возглавил рейтинг фэйр-плей, набрав 80 штрафных баллов. В тройку лучших также вошли «Вильярреал» (104) и «Атлетик» (113). Самыми грубыми командами Ла Лиги стали «Кадис» (192), «Мальорка» (185) и «Севилья» (184).

Примечательно, что «Реал» также признавался самой честной командой в Ла Лиге в сезоне-2021/22.