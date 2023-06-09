«Реал» второй раз получил приз за самую честную игру в Ла Лиге
Мадридский «Реал» стал лучшей командой по фэйр-плей в завершившемся сезоне Ла Лиги. Об этом сообщает издание As.
Мадридский «Реал» стал лучшей командой по фэйр-плей в завершившемся сезоне Ла Лиги. Об этом сообщает издание As.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) составила рейтинг команд, основанный на количестве штрафных очков. За каждую желтую карточку клубы получили один штрафной балл, за каждую красную — три. Если срок дисквалификации игрока превышал три игры, команде начислялись дополнительные штрафные баллы.
По итогам сезона 2022/23 футболисты «Реала» получили 68 желтых и две красные карточки. При этом «Реал» стал единственным клубом, чьи футболисты не получили ни одной прямой красной карточки.
«Реал» с внушительным отрывом возглавил рейтинг фэйр-плей, набрав 80 штрафных баллов. В тройку лучших также вошли «Вильярреал» (104) и «Атлетик» (113). Самыми грубыми командами Ла Лиги стали «Кадис» (192), «Мальорка» (185) и «Севилья» (184).
Примечательно, что «Реал» также признавался самой честной командой в Ла Лиге в сезоне-2021/22.
«Реал» завершил сезон на втором месте в турнирной Ла Лиге, отстав на 10 очков от «Барселоны».