Трансфер Беллингема занял пятую строчку в топ-10 самых дорогих в истории с учетом бонусов
Джуд Беллингем стал самым дорогим футболистом в истории «Реала» по сумме трансфера с учетом бонусов, сообщает ESPN.
Джуд Беллингем стал самым дорогим футболистом в истории «Реала» по сумме трансфера с учетом бонусов, сообщает ESPN.
Общая сумма сделки составит 134 миллиона евро. Это не только самая дорогая покупка в истории «Реала», но и пятое место среди топ-10 самых крупных трансферов в истории футбола.
Список возглавляет бразильский форвард Неймар — 222 миллиона евро, вторую строчку занимает француз Килиан Мбаппе — 180 миллионов, полузащитник Филиппе Коутиньо на третьей строчке — 160 миллионов, и нападающий Усман Дембеле на четвертом месте — 147 миллионов.
Ранее «Реал Мадрид» не покупал игроков дороже 100 миллионов евро — за такую сумму в клуб перешли Эден Азар и Гарет Бэйл. Без учета бонусов Беллингем также обойдется «Реалу» в 100 миллионов.
В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл 42 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал семь голевых передач.