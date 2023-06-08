Трансфер Беллингема занял пятую строчку в топ-10 самых дорогих в истории с учетом бонусов

Общая сумма сделки составит 134 миллиона евро. Это не только самая дорогая покупка в истории «Реала», но и пятое место среди топ-10 самых крупных трансферов в истории футбола.

Список возглавляет бразильский форвард Неймар — 222 миллиона евро, вторую строчку занимает француз Килиан Мбаппе — 180 миллионов, полузащитник Филиппе Коутиньо на третьей строчке — 160 миллионов, и нападающий Усман Дембеле на четвертом месте — 147 миллионов.

Ранее «Реал Мадрид» не покупал игроков дороже 100 миллионов евро — за такую сумму в клуб перешли Эден Азар и Гарет Бэйл. Без учета бонусов Беллингем также обойдется «Реалу» в 100 миллионов.