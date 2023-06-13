Анри дал совет Холанду: Ты бы забивал 100 голов в неделю

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1971c38602d35e3e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-214841716&autoplay=1&id=456241189" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ты не делаешь ничего хуже, чем кто-либо другой, но если бы, когда ты идешь спиной к воротам, больше бы уходил вправо, ты бы забивал 100 голов в неделю», — сказал Анри.

Норвежец в составе «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, его команда одержала победу над итальянским «Интером».