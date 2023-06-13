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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Анри дал совет Холанду: Ты бы забивал 100 голов в неделю

Бывший футболист клуба «Арсенал» и сборной Франции Тьерри Анри дал совет форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду после победы в финале Лиги чемпионов.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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«Ты не делаешь ничего хуже, чем кто-либо другой, но если бы, когда ты идешь спиной к воротам, больше бы уходил вправо, ты бы забивал 100 голов в неделю», — сказал Анри.

Норвежец в составе «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, его команда одержала победу над итальянским «Интером».

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых забил 52 гола и сделал девять результативных передач.

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