Анри дал совет Холанду: Ты бы забивал 100 голов в неделю

«Ты не делаешь ничего хуже, чем кто-либо другой, но если бы, когда ты идешь спиной к воротам, больше бы уходил вправо, ты бы забивал 100 голов в неделю», — сказал Анри.
Норвежец в составе «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, его команда одержала победу над итальянским «Интером».
Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых забил 52 гола и сделал девять результативных передач.