Месси задался вопросом о принадлежности Тайваня к Китаю
Лионель Месси во время разговора с миграционной службой задался вопросом о принадлежности Тайваня к Китаю по прибытии в страну, сообщает газета China Times.
Лионель Месси во время разговора с миграционной службой задался вопросом о принадлежности Тайваня к Китаю по прибытии в страну, сообщает газета China Times.
Ранее СМИ сообщали, что Месси на два часа был задержан в аэропорту по прилете в Китай. Заминка случилась из-за испанского паспорта футболиста, так как в миграционной службе Китая было записано, что нападающий въедет в страну с аргентинскими документами. Миграционная служба якобы выдала ему визу в качестве особого и срочного случая.
Во время разговора с сотрудниками аэропорта Месси спросил: «А Тайвань не считается частью Китая?». Аргентинец предполагал, что безвизовый проезд для граждан Испании, действующий на Тайване, распространяется и на материковый Китай.
Газета Guangzhou Daily не стала опровергать сказанную футболистом фразу, однако, по данным издания материкового Китая, проблема с документами возникла не у Месси, а у его партнера по команде Николаса Отаменди.
Месси прибыл в Китай для участия в товарищеском матче против сборной Австралии. Игра пройдет в Пекине 15 июня.