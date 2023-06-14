Месси задался вопросом о принадлежности Тайваня к Китаю

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f3a4dbd20a27c199&partner_ext=173&place_id=222&oid=-47541450&hd=2&id=456244724&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее СМИ сообщали, что Месси на два часа был задержан в аэропорту по прилете в Китай. Заминка случилась из-за испанского паспорта футболиста, так как в миграционной службе Китая было записано, что нападающий въедет в страну с аргентинскими документами. Миграционная служба якобы выдала ему визу в качестве особого и срочного случая.

Во время разговора с сотрудниками аэропорта Месси спросил: «А Тайвань не считается частью Китая?». Аргентинец предполагал, что безвизовый проезд для граждан Испании, действующий на Тайване, распространяется и на материковый Китай.

Газета Guangzhou Daily не стала опровергать сказанную футболистом фразу, однако, по данным издания материкового Китая, проблема с документами возникла не у Месси, а у его партнера по команде Николаса Отаменди.