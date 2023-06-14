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10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси задался вопросом о принадлежности Тайваня к Китаю

Лионель Месси во время разговора с миграционной службой задался вопросом о принадлежности Тайваня к Китаю по прибытии в страну, сообщает газета China Times.

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Ранее СМИ сообщали, что Месси на два часа был задержан в аэропорту по прилете в Китай. Заминка случилась из-за испанского паспорта футболиста, так как в миграционной службе Китая было записано, что нападающий въедет в страну с аргентинскими документами. Миграционная служба якобы выдала ему визу в качестве особого и срочного случая.

Во время разговора с сотрудниками аэропорта Месси спросил: «А Тайвань не считается частью Китая?». Аргентинец предполагал, что безвизовый проезд для граждан Испании, действующий на Тайване, распространяется и на материковый Китай.

Газета Guangzhou Daily не стала опровергать сказанную футболистом фразу, однако, по данным издания материкового Китая, проблема с документами возникла не у Месси, а у его партнера по команде Николаса Отаменди.

Месси прибыл в Китай для участия в товарищеском матче против сборной Австралии. Игра пройдет в Пекине 15 июня.

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