Мбаппе прокомментировал слухи о своем уходе из «ПСЖ»

«Я не просил “ПСЖ” отпустить меня в “Реал” Мадрид. Я только сказал клубу, что не буду активировать опцию продления контракта до лета 2025 года. Мы не разговаривали с клубом насчет нового контракта, но я буду счастлив остаться здесь на следующий сезон», — сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» решил продать 24-летнего француза в ближайшее трансферное окно. Чемпионы Франции опасаются ухода Мбаппе в качестве свободного агента в 2024 году. Ранее игрок заявил, что не собирается продлевать контракт с парижанами и намерен покинуть клуб после сезона 2023/24.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость нападающего. Парижание хотят получить за игрока около 150 млн евро.