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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе прокомментировал слухи о своем уходе из «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал последние слухи о своем уходе из французского клуба этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Я не просил “ПСЖ” отпустить меня в “Реал” Мадрид. Я только сказал клубу, что не буду активировать опцию продления контракта до лета 2025 года. Мы не разговаривали с клубом насчет нового контракта, но я буду счастлив остаться здесь на следующий сезон», — сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» решил продать 24-летнего француза в ближайшее трансферное окно. Чемпионы Франции опасаются ухода Мбаппе в качестве свободного агента в 2024 году. Ранее игрок заявил, что не собирается продлевать контракт с парижанами и намерен покинуть клуб после сезона 2023/24.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость нападающего. Парижание хотят получить за игрока около 150 млн евро.

За шесть сезонов в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам минувшего сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.

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