Футболист «Ливерпуля» перешел в «Брайтон»
Джеймс Милнер переходит в «Брайтон» на бесплатной основе.
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Джеймс Милнер переходит в «Брайтон» на бесплатной основе.
«Брайтон» объявил о подписании 37-летнего футболиста «Ливерпуля».
Контракт Милнера с «красными» истекает 30 июня, после чего полузащитник станет игроком «чаек». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.
Джеймс Милнер провел в «Ливерпуле» 8 лет. За это время он выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
До «Ливерпуля» он выступал за «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Ньюкасл» и «Лидс».
Милнер с 619 играми занимает третье место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в АПЛ. Впереди только Гарет Бэрри (652) и Райан Гиггз (632).