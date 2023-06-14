Футболист «Ливерпуля» перешел в «Брайтон»

«Брайтон» объявил о подписании 37-летнего футболиста «Ливерпуля».

Контракт Милнера с «красными» истекает 30 июня, после чего полузащитник станет игроком «чаек». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Джеймс Милнер провел в «Ливерпуле» 8 лет. За это время он выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

До «Ливерпуля» он выступал за «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Ньюкасл» и «Лидс».