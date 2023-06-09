Футболист «Ливерпуля» перешел в «Вердер»
Полузащитник Наби Кейта вернулся из «Ливерпуля» в Бундеслигу.
Полузащитник Наби Кейта вернулся из «Ливерпуля» в Бундеслигу.
28-летний гвинейский хавбек на правах свободного агента перешел в «Вердер».
В 2018 году Наби Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» за 52,75 млн фунтов.
«Я действительно с нетерпением жду своей новой роли в Бремене. Разговоры с ответственными лицами, окружающая обстановка и игровая идея “Вердера” убедили меня. Тренер дал мне очень хорошее представление и показал, что я могу помочь команде. “Вердер” — особенный клуб, и я до сих пор помню “Везерштадион” со времён своего пребывания в “Лейпциге”. Клуб и философия меня устраивают, это правильный шаг для меня», — сказал Кейта на сайте немецкого клуба.
В составе «Ливерпуля» полузащитник выиграл 6 трофеев, в том числе Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Он провел 129 матчей, забил 11 голов, отдал 7 ассистов и получил 10 желтых карточек.