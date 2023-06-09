Футболист «Ливерпуля» перешел в «Вердер»

«Я действительно с нетерпением жду своей новой роли в Бремене. Разговоры с ответственными лицами, окружающая обстановка и игровая идея “Вердера” убедили меня. Тренер дал мне очень хорошее представление и показал, что я могу помочь команде. “Вердер” — особенный клуб, и я до сих пор помню “Везерштадион” со времён своего пребывания в “Лейпциге”. Клуб и философия меня устраивают, это правильный шаг для меня», — сказал Кейта на сайте немецкого клуба.