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13:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» представил Мак Аллистера. Он получил 10-й номер

«Ливерпуль» официально объявил о переходе аргентинского полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.

Ливерпуль
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Источник: Социальные сети "Ливерпуля"

24-летний аргентинец подписал с мерсисайдцами пятилетний контракт. Мак Аллистер будет выступать за «Ливерпуль» под 10-м номером, который освободился после ухода из клуба сенегальского вингера Садио Мане.

«Это потрясающе, моя мечта сбылась. Быть здесь — потрясающее чувство, и я не могу дождаться, чтобы начать работать. Я хотел быть в клубе с первого дня предсезонки, поэтому хорошо, что переход оформлен уже сейчас. Я с нетерпением жду встречи со своими новыми товарищами по команде. Минувший год был фантастическим для меня: чемпионат мира, то, чего мы добились в “Брайтоне”. Но теперь пришло время подумать о “Ливерпуле” и стараться становиться каждый день лучше как игрок и как человек», — сказал Мак Аллистер.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» активировал отступные в размере 35 млн фунтов (40,7 млн евро), которые были прописаны в контракте игрока с «Брайтоном». Это немногим меньше рыночной стоимости Мак Аллистера по версии Transfermarkt, которая сейчас составляет 42 млн евро.

Мак Аллистер стал седьмым аргентинцем в истории «Ливерпуля». Последним аргентинским игроком в «Ливерпуле» был вингер Макси Родригес, который выступал за клуб с 2010 по 2012 год.

Мак Аллистер выступал за «Брайтон» с 2019 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел за английский клуб 40 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи. В конце прошлого года Мак Аллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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