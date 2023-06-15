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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Эммануэля Макрона раскритиковали за слова о Мбаппе

Президента Франции обвинили во вмешательстве в не входящие в его компетенцию вопросы футбола после того, как он обещал «попытаться добиться», чтобы Килиан Мбаппе остался в Париже.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Во время посещения технологической выставки VivaTech в Париже Макрона спросили о будущем футболиста, который объявил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ». На это Макрон ответил, что у него нет новостей, и обещал «попытаться подтолкнуть» игрока к тому, чтобы он остался в Париже.

Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен обвинила Макрона в популизме.

«Не думаете ли вы, что у французов достаточно сложностей сегодня, чтобы президент посвящал им все свою энергию, вместо того, чтобы лезть не в свои дела? Он делает это не ради Килиана Мбаппе и не ради футбольных фанатов, а ради себя самого» — сказала Ле Пен в эфире радиостанции Franceinfo.

Экономист Тома Порше в ходе разговора на радиостанции RMC отметил, что «когда речь идет о звезде, у Макрона есть время на встречу, а на встречу с профсоюзами — нет».

«Макрон надеется, что это поднимет его рейтинг. Ослепляющий эгоцентризм», — сказал историк Кевин Боссе.

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