Эммануэля Макрона раскритиковали за слова о Мбаппе

Во время посещения технологической выставки VivaTech в Париже Макрона спросили о будущем футболиста, который объявил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ». На это Макрон ответил, что у него нет новостей, и обещал «попытаться подтолкнуть» игрока к тому, чтобы он остался в Париже.

Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен обвинила Макрона в популизме.

«Не думаете ли вы, что у французов достаточно сложностей сегодня, чтобы президент посвящал им все свою энергию, вместо того, чтобы лезть не в свои дела? Он делает это не ради Килиана Мбаппе и не ради футбольных фанатов, а ради себя самого» — сказала Ле Пен в эфире радиостанции Franceinfo.

Экономист Тома Порше в ходе разговора на радиостанции RMC отметил, что «когда речь идет о звезде, у Макрона есть время на встречу, а на встречу с профсоюзами — нет».