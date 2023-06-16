СМИ: «Барселона» может продать 49% клуба, чтобы решить финансовые проблемы
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта посетил Катар и Саудовскую Аравию в поисках потенциальных инвесторов.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта посетил Катар и Саудовскую Аравию в поисках потенциальных инвесторов.
По сообщению журналиста El Chiringuito Хосе Альвареса, катарские или саудовские инвесторы могут приобрести часть «Барселоны».
Каталонский клуб рассматривает возможность смены организационно-правовой формы. Сейчас клуб является некоммерческой организацией, целиком принадлежащей сосьос — членам клуба.
Каталонцы рассматривают возможность продажи 49 процентов клуба частному инвестиционному фонду, чтобы справиться с финансовыми проблемами. Для этого президент «Барселоны» Жоан Лапорта в последние недели посетил Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре.
«Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае бóльшая доля клуба по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово. “Барса” рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная», — сообщил Альварес.