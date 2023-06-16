СМИ: «Барселона» может продать 49% клуба, чтобы решить финансовые проблемы

По сообщению журналиста El Chiringuito Хосе Альвареса, катарские или саудовские инвесторы могут приобрести часть «Барселоны».

Каталонский клуб рассматривает возможность смены организационно-правовой формы. Сейчас клуб является некоммерческой организацией, целиком принадлежащей сосьос — членам клуба.

Каталонцы рассматривают возможность продажи 49 процентов клуба частному инвестиционному фонду, чтобы справиться с финансовыми проблемами. Для этого президент «Барселоны» Жоан Лапорта в последние недели посетил Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре.