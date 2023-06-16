«Реал» интересуется молодым форвардом по имени Карим

Игрок «Боруссии» Карим Адейеми может продолжить карьеру в «Реале».

По сведениям Bild, королевский клуб уже связался с представителями немца.

Отмечается, что «Реал» ищет быстрого игрока в атаку, и Карим подходит по данному параметру. В минувшем сезоне Адейеми поставил рекорд скорости Бундеслиги, разогнавшись до 36,7 км/ч.

«Боруссия» готова рассмотреть продажу Карима при предложении не менее 80 миллионов евро.