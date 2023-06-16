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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
21:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» интересуется молодым форвардом по имени Карим

21-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми попал в сферу интересов «Реала».

Боруссия Д
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Источник: AP 2022

Игрок «Боруссии» Карим Адейеми может продолжить карьеру в «Реале».

По сведениям Bild, королевский клуб уже связался с представителями немца.

Отмечается, что «Реал» ищет быстрого игрока в атаку, и Карим подходит по данному параметру. В минувшем сезоне Адейеми поставил рекорд скорости Бундеслиги, разогнавшись до 36,7 км/ч.

«Боруссия» готова рассмотреть продажу Карима при предложении не менее 80 миллионов евро.

На счету Адейеми в сезоне 2022/23 9 голов и 6 результативных передач в 32 матчах.
Ранее «Реал» уже купил одного игрока у клуба из Дортмунда — английского полузащитника Джуда Беллингема за 103+30,9 млн евро.

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 «Реал» интересуется молодым форвардом по имени Карим
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