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16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола — о Мбаппе: Он не перейдет в «Манчестер Сити»

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что их не интересует нападающий Килиан Мбаппе.

ПСЖ
Манчестер Сити
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Источник: AP 2022

«Мы не подпишем Килиана Мбаппе, он не перейдет в “Манчестер Сити” — все вы знаете, куда он хочет отправиться», — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который заканчивается летом 2024 года. Соглашение с форвардом могло быть продлено на один год, но футболист поставил в известность руководство клуба, что делать этого не хочет.

В сезоне-2022/2023 Мбаппе отыграл за «ПСЖ» 34 матча в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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