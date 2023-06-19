Гвардиола — о Мбаппе: Он не перейдет в «Манчестер Сити»
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что их не интересует нападающий Килиан Мбаппе.
ПСЖ
Манчестер Сити
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что их не интересует нападающий Килиан Мбаппе.
«Мы не подпишем Килиана Мбаппе, он не перейдет в “Манчестер Сити” — все вы знаете, куда он хочет отправиться», — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который заканчивается летом 2024 года. Соглашение с форвардом могло быть продлено на один год, но футболист поставил в известность руководство клуба, что делать этого не хочет.
В сезоне-2022/2023 Мбаппе отыграл за «ПСЖ» 34 матча в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.