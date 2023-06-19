Гвардиола — о Мбаппе: Он не перейдет в «Манчестер Сити»

«Мы не подпишем Килиана Мбаппе, он не перейдет в “Манчестер Сити” — все вы знаете, куда он хочет отправиться», — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который заканчивается летом 2024 года. Соглашение с форвардом могло быть продлено на один год, но футболист поставил в известность руководство клуба, что делать этого не хочет.