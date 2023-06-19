«Барселона» близка к подписанию полузащитника Гюндогана

30 июня у полузащитника заканчивается контракт с «Манчестер Сити», во вторник он попросил у «Барселоны» время, чтобы подумать над своим окончательным решением.
К концу вчерашнего дня агент Гюндогана отправил руководству сине-гранатовых сообщение о том, что его клиент близок к тому, чтобы сказать «да». Окончательное соглашение еще не было подтверждено.
«Манчестер Сити» пытается сохранить игрока, который сделал большой вклад в требл команды сезона-2022/2023 и пытается продлить контракт с Гюндоганом. Также на него претендует «Арсенал», но наиболее вероятным вариантом сейчас видится переход футболиста в «Барселону».