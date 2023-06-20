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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» объявила о переходе французского нападающего

Нападающий Кристофер Нкунку стал игроком «Челси». Об этом лондонский клуб объявил на своем сайте.

Челси
РБ ЛейпцигЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Контракт с форвардом «РБ Лейпциг» подписан на 6 лет. Предполагаемая сумма трансфера составляет 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги 25-летний француз провел 25 матчей, забил 16 голов и сделал 4 результативные передачи.

Нкунку — воспитанник «ПСЖ» и до перехода в 2019 году в «РБ Лейпциг» играл за парижский клуб.

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