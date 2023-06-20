«Челси» объявила о переходе французского нападающего

Контракт с форвардом «РБ Лейпциг» подписан на 6 лет. Предполагаемая сумма трансфера составляет 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги 25-летний француз провел 25 матчей, забил 16 голов и сделал 4 результативные передачи.

Нкунку — воспитанник «ПСЖ» и до перехода в 2019 году в «РБ Лейпциг» играл за парижский клуб.