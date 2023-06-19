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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Премьер-лига Англии заблокировала сделку «Челси» с Paramount+

Английская Премьер-лига не позволила «Челси» сделать Paramount+ своим новым титульным спонсором.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

По информации Daily Mail, переговоры «Челси» со стриминговым сервисом Paramount+ достигли продвинутой стадии, эмблема сервиса должна была занять место Three на игровых футболках синих со следующего сезона.

Однако Премьер-лига не разрешила лондонскому клубу подписать соглашение из опасений, что Paramount+ может нанести ущерб бродкастерам матчей английского первенства Sky Sports и BT Sport. Отмечается, что запрет на осуществление подобных сделок прописан в контракте каждого клуба с лигой.

С 2020 года титульным спонсором «Челси» являлся британский поставщик услуг связи Three, однако трёхлетнее соглашение, истекающее этим летом, продлено не было.

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