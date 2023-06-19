Премьер-лига Англии заблокировала сделку «Челси» с Paramount+

По информации Daily Mail, переговоры «Челси» со стриминговым сервисом Paramount+ достигли продвинутой стадии, эмблема сервиса должна была занять место Three на игровых футболках синих со следующего сезона.

Однако Премьер-лига не разрешила лондонскому клубу подписать соглашение из опасений, что Paramount+ может нанести ущерб бродкастерам матчей английского первенства Sky Sports и BT Sport. Отмечается, что запрет на осуществление подобных сделок прописан в контракте каждого клуба с лигой.