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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рома» объявила о подписании французского защитника

Эван Ндика из франкфуртского «Айнтрахта» стал игроком «Ромы».

Рома
Айнтрахт ФЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Рома» объявила о переходе Эвана Ндика на своем официальном сайте.

23-летний защитник подписал контракт до 2028 года. Он переходит в «Рому» на правах свободного агента — его соглашение с «Айнтрахтом» истекает в конце июня.

Центральный защитник выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. Он провел за немецкий клуб 183 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. В сезоне 2021/22 Ндика вместе с немецкой команды стал победителем Лиги Европы.

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