«Рома» объявила о подписании французского защитника

23-летний защитник подписал контракт до 2028 года. Он переходит в «Рому» на правах свободного агента — его соглашение с «Айнтрахтом» истекает в конце июня.

Центральный защитник выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. Он провел за немецкий клуб 183 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. В сезоне 2021/22 Ндика вместе с немецкой команды стал победителем Лиги Европы.