Хавертц перейдет из «Челси» в «Арсенал» за 65 млн фунтов
Полузащитник «Челси» Кай Хавертц в ближайшее время станет игроком «Арсенала». Об этом сообщает The Athletic.
Полузащитник «Челси» Кай Хавертц в ближайшее время станет игроком «Арсенала». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, лондонские клубы близки к согласованию трансфера и сейчас обсуждают последние финансовые детали сделки. Сумма трансфера составит 65 млн фунтов (75,6 млн евро).
Ранее сообщалось, что Хавертц согласовал условия личного контракта с «Арсеналом» и попрощался с футболистами «Челси» в командном чате, пожелав команде возвращения в элиту в новом сезоне.
Хавертц перешел в «Челси» из «Байера» в 2020 году за 80 млн евро. За три сезона в составе лондонского клуба футболист провел 139 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 15 результативных передач. Вместе с «Челси» Хавертц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.