Хавертц перейдет из «Челси» в «Арсенал» за 65 млн фунтов

Ранее сообщалось, что Хавертц согласовал условия личного контракта с «Арсеналом» и попрощался с футболистами «Челси» в командном чате, пожелав команде возвращения в элиту в новом сезоне.

Хавертц перешел в «Челси» из «Байера» в 2020 году за 80 млн евро. За три сезона в составе лондонского клуба футболист провел 139 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 15 результативных передач. Вместе с «Челси» Хавертц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.