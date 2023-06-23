Неймару в Бразилии грозит штраф в миллион долларов

Футболисту «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару грозит крупный штраф за ущерб окружающей среде при строительстве на территории своего имения в штате Рио-де-Жанейро.

Имение Неймара находится в муниципалитете Мангаратиба в 130 км от Рио-де-Жанейро. Власти, отреагировав на жалобы в социальных сетях, отправили на место работ инспекторов, которые выявили ряд нарушений, в том числе несанкционированный забор воды из реки, перемещение земли и камней, а также использование пляжного песка. Футболисту грозит штраф в размере 5 миллионов реалов (около 1 миллиона долларов).