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15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймару в Бразилии грозит штраф в миллион долларов

Бразильскому футболисту грозит штраф из-за нарушений при строительстве на собственном участке.

ПСЖ
БразилияЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футболисту «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару грозит крупный штраф за ущерб окружающей среде при строительстве на территории своего имения в штате Рио-де-Жанейро.

Имение Неймара находится в муниципалитете Мангаратиба в 130 км от Рио-де-Жанейро. Власти, отреагировав на жалобы в социальных сетях, отправили на место работ инспекторов, которые выявили ряд нарушений, в том числе несанкционированный забор воды из реки, перемещение земли и камней, а также использование пляжного песка. Футболисту грозит штраф в размере 5 миллионов реалов (около 1 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет найти 31-летнему Неймару новую команду в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне бразилец сыграл за парижан 29 матчей в различных турнирах, в которых забил 18 мячей.

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