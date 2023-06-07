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18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Неймар выставлен на трансфер

По информации источника, «ПСЖ» составил список футболистов, которых планирует продать этим летом.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Из ключевых игроков, с которыми готов распрощаться «ПСЖ» — Ашраф Хакими, Марко Верратти и Неймар.

Парижане хотели расстаться с Неймаром ещё прошлым летом, но клуб не смог найти покупателя. Претендентов на бразильца не так много, поскольку он должен получать крупную зарплату, но при этом не всегда может выходить на поле в связи с частыми травмами.

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о недовольстве руководства ПСЖ поведением Неймара.

Также источник среди футболистов. которых парижский клуб собирается продать перед началом следующего сезона, называет имена Карлоса Солера, Ренату Саншиша, Мауро Икарди и Юго Экитика.

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