Деклан Райс попросил отпустить его в «Арсенал»
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс попросил руководство клуба отпустить его в лондонский «Арсенал», сообщает Daily Mail.
Вест Хэм Юнайтед
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс попросил руководство клуба отпустить его в лондонский «Арсенал», сообщает Daily Mail.
«Арсенал» предложил за 24-летнего Райса более £ 100 млн. Это уже третье предложение «канониров». Если переход игрока состоится, то сумма сделки станет рекордной для британского футболиста.
Деклан Райс является воспитанником «Вест Хэма» и выступает за первую команду с 2017 года. В минувшем сезоне Райс провел за «молотобойцев» 50 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Англичанин вместе с «Вест Хэмом» стал победителем Лиги конференций.