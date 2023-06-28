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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Деклан Райс попросил отпустить его в «Арсенал»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс попросил руководство клуба отпустить его в лондонский «Арсенал», сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

«Арсенал» предложил за 24-летнего Райса более £ 100 млн. Это уже третье предложение «канониров». Если переход игрока состоится, то сумма сделки станет рекордной для британского футболиста.

Деклан Райс является воспитанником «Вест Хэма» и выступает за первую команду с 2017 года. В минувшем сезоне Райс провел за «молотобойцев» 50 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Англичанин вместе с «Вест Хэмом» стал победителем Лиги конференций.

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