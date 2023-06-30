Переход Зиеша в «Аль-Наср» сорвался из-за разногласий сторон
Марокканский футболист, полузащитник клуба «Челси» Хаким Зиеш не перейдет в «Аль-Наср», как предполагалось ранее.
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Марокканский футболист, полузащитник клуба «Челси» Хаким Зиеш не перейдет в «Аль-Наср», как предполагалось ранее.
Как сообщает Ariyadhiah, 30-летний игрок и клуб из Саудовской Аравии не смогли договориться из-за разногласий по условиям контракта.
Ранее Хаким Зиеш достиг устной договоренности о переходе в саудовский клуб. Сообщалось, что он подпишет соглашение сроком до 2026 года и будет получать € 30 млн в год.
В сезоне-2022/23 Зиеш сыграл в 24 матчах и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн.