Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
Брейдаблик
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Переход Зиеша в «Аль-Наср» сорвался из-за разногласий сторон

Марокканский футболист, полузащитник клуба «Челси» Хаким Зиеш не перейдет в «Аль-Наср», как предполагалось ранее.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает Ariyadhiah, 30-летний игрок и клуб из Саудовской Аравии не смогли договориться из-за разногласий по условиям контракта.

Ранее Хаким Зиеш достиг устной договоренности о переходе в саудовский клуб. Сообщалось, что он подпишет соглашение сроком до 2026 года и будет получать € 30 млн в год.

В сезоне-2022/23 Зиеш сыграл в 24 матчах и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Моуринью отказался от зарплаты в € 30 млн в клубе «Аль-Хиляль»
Бывший игрок ЦСКА сравнил легионера команды с овощем
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь