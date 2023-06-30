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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Легендарный форвард «Ливерпуля» возглавил саудовский клуб

Бывший нападающий футбольного клуба «Ливерпуль», Робби Фаулер занял пост главного тренера клуба «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба ближневосточного клуба.

— Робби Фаулер… один из самых известных игроков «Ливерпуля» и английской Премьер-лиги. Теперь он является тренером «Аль-Кадисии», — говорится в заявлении клуба.

Срок контракта Фаулера с клубом из Саудовской Аравии не уточняется. Ранее 48-летний специалист работал с такими командами, как «Муангтонг Юнайтед» из Таиланда, «Брисбен Роар» из Австрии и с индийским «Ист Бенгал». Англичанин начал тренерскую карьеру в 2011 году, однако в период с 2012 по 2019 год делал паузу.

Фаулер выступал за «Ливерпуль» с 1993 по 2001 год. С командой он завоевал два Кубка лиги, по одному разу Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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