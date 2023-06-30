Легендарный форвард «Ливерпуля» возглавил саудовский клуб

Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба ближневосточного клуба.

— Робби Фаулер… один из самых известных игроков «Ливерпуля» и английской Премьер-лиги. Теперь он является тренером «Аль-Кадисии», — говорится в заявлении клуба.

Срок контракта Фаулера с клубом из Саудовской Аравии не уточняется. Ранее 48-летний специалист работал с такими командами, как «Муангтонг Юнайтед» из Таиланда, «Брисбен Роар» из Австрии и с индийским «Ист Бенгал». Англичанин начал тренерскую карьеру в 2011 году, однако в период с 2012 по 2019 год делал паузу.