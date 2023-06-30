Легендарный форвард «Ливерпуля» возглавил саудовский клуб
Бывший нападающий футбольного клуба «Ливерпуль», Робби Фаулер занял пост главного тренера клуба «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.
Бывший нападающий футбольного клуба «Ливерпуль», Робби Фаулер занял пост главного тренера клуба «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.
Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба ближневосточного клуба.
— Робби Фаулер… один из самых известных игроков «Ливерпуля» и английской Премьер-лиги. Теперь он является тренером «Аль-Кадисии», — говорится в заявлении клуба.
Срок контракта Фаулера с клубом из Саудовской Аравии не уточняется. Ранее 48-летний специалист работал с такими командами, как «Муангтонг Юнайтед» из Таиланда, «Брисбен Роар» из Австрии и с индийским «Ист Бенгал». Англичанин начал тренерскую карьеру в 2011 году, однако в период с 2012 по 2019 год делал паузу.
Фаулер выступал за «Ливерпуль» с 1993 по 2001 год. С командой он завоевал два Кубка лиги, по одному разу Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.