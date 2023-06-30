Стало известно, кто станет капитаном «Реала» после ухода Бензема

Новым капитаном «Реала» после ухода Бензема будет Начо.

33-летний футболист является воспитанником «Реала». В 2011 году он дебютировал в основном составе команды в матче против «Валенсии». Недавно защитник продлил контракт с клубом на год.

В «Реале» четыре капитана. Остальные трое — Лука Модрич, Дани Карвахаль и Тони Кроос.