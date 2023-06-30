Стало известно, кто станет капитаном «Реала» после ухода Бензема
Защитник Начо стал новым капитаном королевского клуба.
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Защитник Начо стал новым капитаном королевского клуба.
Новым капитаном «Реала» после ухода Бензема будет Начо.
33-летний футболист является воспитанником «Реала». В 2011 году он дебютировал в основном составе команды в матче против «Валенсии». Недавно защитник продлил контракт с клубом на год.
В «Реале» четыре капитана. Остальные трое — Лука Модрич, Дани Карвахаль и Тони Кроос.
Это третий сезон подряд, когда «Реал» начинает сезон со смены капитана. В 2021 году Серхио Рамос отправился в «ПСЖ», в 2022-м Марселу стал игроком «Олимпиакоса», а Бензема перешел в «Аль-Иттихад».