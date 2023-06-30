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11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, кто станет капитаном «Реала» после ухода Бензема

Защитник Начо стал новым капитаном королевского клуба.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Новым капитаном «Реала» после ухода Бензема будет Начо.

33-летний футболист является воспитанником «Реала». В 2011 году он дебютировал в основном составе команды в матче против «Валенсии». Недавно защитник продлил контракт с клубом на год.

В «Реале» четыре капитана. Остальные трое — Лука Модрич, Дани Карвахаль и Тони Кроос.

Это третий сезон подряд, когда «Реал» начинает сезон со смены капитана. В 2021 году Серхио Рамос отправился в «ПСЖ», в 2022-м Марселу стал игроком «Олимпиакоса», а Бензема перешел в «Аль-Иттихад».

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