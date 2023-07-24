«Аль-Хиляль» сделал официальное предложение «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе

Как сообщает источник, на данном этапе саудовцы пока не связывались с самим игроком, а только вышли на руководство парижан, с которыми планируют начать переговоры о срочном подписании Мбаппе от суммы в € 300 млн.

Отмечается, что в «ПСЖ» убеждены, что футболист успел договориться с «Реалом» по условиям личного соглашения, которое должно вступить в силу через год, и в этом случае французский клуб потеряет игрока бесплатно. Поэтому парижане хотят непременно продать нападающего в это трансферное окно.