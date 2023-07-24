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13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Хиляль» сделал официальное предложение «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе

Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предлагает за капитана сборной Франции рекордные деньги в истории футбола — € 300 млн, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Как сообщает источник, на данном этапе саудовцы пока не связывались с самим игроком, а только вышли на руководство парижан, с которыми планируют начать переговоры о срочном подписании Мбаппе от суммы в € 300 млн.

Отмечается, что в «ПСЖ» убеждены, что футболист успел договориться с «Реалом» по условиям личного соглашения, которое должно вступить в силу через год, и в этом случае французский клуб потеряет игрока бесплатно. Поэтому парижане хотят непременно продать нападающего в это трансферное окно.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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