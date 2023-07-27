Капитан «Ливерпуля» Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак»

«Так как его глава на “Энфилде” подходит к концу с переходом в “Аль-Иттифак” из Саудовской Аравии, все в футбольном клубе “Ливерпуль” хотели бы выразить официальную благодарность за все, что Джордан Хендерсон сделал для клуба за свои 12 лет в составе красных», — говорится в заявлении клуба.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 14 млн евро.

Хендерсон пришел в «Ливерпуль» в 2011 году. За 12 сезонов в составе мерсисайдцев англичанин провел 492 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 61 результативную передачу. Он выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая Английскую Премьер лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.