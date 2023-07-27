Капитан «Ливерпуля» Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак»

Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Ордабасы
Легия
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Э
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Арис
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Богемианс 1905
Футбол. Еврокубки
19:00
Габала
Омония
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Люцерн
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Войводина
Футбол. Еврокубки
20:00
Кальмар
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
Ауда
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Дрита
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Сепси
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Актобе
Футбол. Еврокубки
20:00
Кечкемет
Рига
Футбол. Кубок России
20:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:30
Фарул
Урарту
Футбол. Еврокубки
20:30
Ворскла
Дила
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Адана Демирспор
Футбол. Еврокубки
20:30
Базель
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
20:30
Дифферданж
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Бейтар И
Футбол. Еврокубки
21:00
Дукаджини
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:00
Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Тирана
Футбол. Еврокубки
21:00
Осиек
Залаэгерсег
Футбол. Еврокубки
21:00
Твенте
Хаммарбю
Футбол. Еврокубки
21:00
КА Акюрейри
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Брюгге
Орхус
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Хаверфордуэст
Футбол. Еврокубки
21:00
Торпедо-БелАЗ
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
Жилина
Футбол. Еврокубки
21:30
Лех
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
21:30
Аустрия
Борац Б-Л
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Погонь
Футбол. Еврокубки
22:00
Сутьеска
Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
22:00
Железничар
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Русенборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Шкупи
Левски
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Ливерпуля» Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак»

«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Джордана Хендерсона в саудовский клуб «Аль-Иттифак».

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

«Так как его глава на “Энфилде” подходит к концу с переходом в “Аль-Иттифак” из Саудовской Аравии, все в футбольном клубе “Ливерпуль” хотели бы выразить официальную благодарность за все, что Джордан Хендерсон сделал для клуба за свои 12 лет в составе красных», — говорится в заявлении клуба.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 14 млн евро.

Хендерсон пришел в «Ливерпуль» в 2011 году. За 12 сезонов в составе мерсисайдцев англичанин провел 492 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 61 результативную передачу. Он выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая Английскую Премьер лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Примечательно, что этим летом главным тренером «Аль-Иттифака» стал легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, у которого Хендерсон перенял капитанскую повязку в 2015 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинскую саблистку сняли с ЧМ после отказа пожать руку россиянке
Капитан «Ливерпуля» Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь