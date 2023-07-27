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16:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Миланский «Интер» сыграл вничью с клубом «Аль-Наср» в товарищеском матче

Футболисты «Интера» сыграли вничью с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср» в товарищеском матче в японском городе Осака.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Встреча завершилась счетом 1:1. Саудовский клуб повел в счете на 23-й минуте матча после гола Абдулрахмана Гариба. У финалистов Лиги чемпионов отличился Давиде Фраттези, он забил гол под конец первого тайма на 44-й минуте.

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел на игру в стартовом составе и был заменен после перерыва. Форвард не забил в четырех товарищеских матчах с европейскими клубами, кроме «Интера» «Аль-Наср» играл с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Сельтой».

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