«Ман Юнайтед» подписал новый контракт с Adidas на миллиард евро

Немецкая компания стала экипировщиком «Манчестер Юнайтед» в 2015 году и останется в этом статусе как минимум до 2035 года. До окончания срока действия нового соглашения английский клуб получит не менее 900 млн фунтов (1,05 млрд евро). Это рекордная сделка с техническим спонсором в истории АПЛ.

«Мы чрезвычайно горды объявить о продлении контракта с “Манчестер Юнайтед”. Adidas и “Манчестер Юнайтед” — два самых важных бренда в международном футболе, и для нас вполне естественно продолжить наше сотрудничество. Мы будем сочетать традиции и инновации, чтобы порадовать как игроков, так и болельщиков», — сказал генеральный директор Adidas Бьорн Гулден.