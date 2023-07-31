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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ман Юнайтед» подписал новый контракт с Adidas на миллиард евро

«Манчестер Юнайтед» подписал новый долгосрочный контракт с техническим спонсором Adidas. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Немецкая компания стала экипировщиком «Манчестер Юнайтед» в 2015 году и останется в этом статусе как минимум до 2035 года. До окончания срока действия нового соглашения английский клуб получит не менее 900 млн фунтов (1,05 млрд евро). Это рекордная сделка с техническим спонсором в истории АПЛ.

«Мы чрезвычайно горды объявить о продлении контракта с “Манчестер Юнайтед”. Adidas и “Манчестер Юнайтед” — два самых важных бренда в международном футболе, и для нас вполне естественно продолжить наше сотрудничество. Мы будем сочетать традиции и инновации, чтобы порадовать как игроков, так и болельщиков», — сказал генеральный директор Adidas Бьорн Гулден.

По сравнению с прошлым контрактом с Adidas ежегодные выплаты увеличатся на 20 процентов — с 75 до 90 млн фунтов в год.

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