«ПСЖ» активировал отступные за вингера «Барселоны» Дембеле

Парижане уведомили Ла Лигу об активации отступных за Дембеле и теперь у них есть пять дней на то, чтобы официально завершить трансфер игрока. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца недели. Личный контракт Дембеле и «ПСЖ» уже согласован.

Сообщается, что «ПСЖ» может заплатить за Дембеле больше, чем прописанная сумма отступных. Клубы проведут переговоры по поводу суммы вне рамок пункта об отступных, которая позволит парижанам использовать разные способы оплаты и в удобные сроки, т.к. активация пункта об отступных предусматривает единоразовую выплату всей суммы в полном объеме.