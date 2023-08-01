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15:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» активировал отступные за вингера «Барселоны» Дембеле

«Пари Сен-Жермен» в понедельник активировал отступные за вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, который составляют 50 млн евро. Об этом сообщает издание L'Equipe.

ПСЖ
Барселона
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Источник: AP 2023

Парижане уведомили Ла Лигу об активации отступных за Дембеле и теперь у них есть пять дней на то, чтобы официально завершить трансфер игрока. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца недели. Личный контракт Дембеле и «ПСЖ» уже согласован.

Сообщается, что «ПСЖ» может заплатить за Дембеле больше, чем прописанная сумма отступных. Клубы проведут переговоры по поводу суммы вне рамок пункта об отступных, которая позволит парижанам использовать разные способы оплаты и в удобные сроки, т.к. активация пункта об отступных предусматривает единоразовую выплату всей суммы в полном объеме.

Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за 135 млн евро. 26-летний француз провел за каталонский клуб 185 матчей, в которых забил 40 матчей и отдал 43 результативные передачи. В составе «Барселоны» Дембеле трижды побеждал в Ла Лиге, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.

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