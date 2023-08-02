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09:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» минимально обыграла «Милан» в заключительной игре в США

«Барселона» обыграла «Милан» (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Лас-Вегасе.

Барселона
Милан
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Единственный гол в матче на 55-й минуте забил Ансу Фати, отличившийся с передачи Алехандро Бальде.

Это был последний матч каталонской команды в рамках турне по США. Ранее подопечные Хави уступили лондонскому «Арсеналу» (3:5) и разгромили мадридский «Реал» (3:0). 8 августа «Барселона» проведет в Испании заключительную товарищескую игру против «Тоттенхэма».

У «Милана» запланированы еще два контрольных матча в Италии — против «Монцы» (8 августа) и «Тренто» (9 августа).

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