«Барселона» минимально обыграла «Милан» в заключительной игре в США
«Барселона» обыграла «Милан» (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Лас-Вегасе.
Барселона
Милан
Единственный гол в матче на 55-й минуте забил Ансу Фати, отличившийся с передачи Алехандро Бальде.
Это был последний матч каталонской команды в рамках турне по США. Ранее подопечные Хави уступили лондонскому «Арсеналу» (3:5) и разгромили мадридский «Реал» (3:0). 8 августа «Барселона» проведет в Испании заключительную товарищескую игру против «Тоттенхэма».
У «Милана» запланированы еще два контрольных матча в Италии — против «Монцы» (8 августа) и «Тренто» (9 августа).