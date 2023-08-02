«Барселона» минимально обыграла «Милан» в заключительной игре в США

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239207&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный гол в матче на 55-й минуте забил Ансу Фати, отличившийся с передачи Алехандро Бальде.

Это был последний матч каталонской команды в рамках турне по США. Ранее подопечные Хави уступили лондонскому «Арсеналу» (3:5) и разгромили мадридский «Реал» (3:0). 8 августа «Барселона» проведет в Испании заключительную товарищескую игру против «Тоттенхэма».