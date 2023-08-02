Мадридский «Реал» решил избавиться от украинского вратаря

По информации источника, мадридский клуб готов расстаться с 24-летним вратарем за 8 млн евро. Сообщается, что во время предсезонного турне по США у Лунина случилась конфликтная ситуация с тренером вратарей «Реала». Кроме того, главный тренер команды Карло Анечлотти считает, что Лунин не оправдал ожиданий в тех матчах, в которых выходил на поле, и поэтому больше не рассчитывает на украинца.

Контракт Лунина истекает следующим летом. Футболист хочет отработать свой контракт до конца и покинуть команду в статусе свободного агента.