Мадридский «Реал» решил избавиться от украинского вратаря
«Реал» готов расстаться с украинским вратарем Андреем Луниным. Об этом сообщает издание Marca.
«Реал» готов расстаться с украинским вратарем Андреем Луниным. Об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, мадридский клуб готов расстаться с 24-летним вратарем за 8 млн евро. Сообщается, что во время предсезонного турне по США у Лунина случилась конфликтная ситуация с тренером вратарей «Реала». Кроме того, главный тренер команды Карло Анечлотти считает, что Лунин не оправдал ожиданий в тех матчах, в которых выходил на поле, и поэтому больше не рассчитывает на украинца.
Контракт Лунина истекает следующим летом. Футболист хочет отработать свой контракт до конца и покинуть команду в статусе свободного агента.
Лунин перешел в «Реал» в 2018 году из луганской «Зари» за 8,5 млн евро. Первые два года украинец провел в арендах в «Леганесе», «Вальядолиде» и «Реал Овьедо». В январе 2021 года Лунин дебютировал за мадридский «Реал» и провел с тех пор за «королевский клуб» 17 матчей, в которых пропустил 19 мячей.