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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» завершил турне по США поражением от «Ювентуса»

«Ювентус» обыграл мадридский «Реал» (3:1) в товарищеском матче, который прошел в Орландо.

Реал
ЮвентусЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В составе туринской команды голы забили Мойзе Кин (1'), Тимоти Веа (20') и Душан Влахович (90+5'). У мадридцев автором единственного забитого мяча стал Винисиус Джуниор (38').

«Реал» провел свой последний товарищеский матч в рамках подготовки к сезону, завершив американское турне с результатом две победы и два поражения. Ранее подопечные Карло Анчелотти обыграли «Милан» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), а также уступили «Барселоне» (0:3). 12 августа мадридцы проведут первую официальную игру в сезоне против «Атлетика» из Бильбао.

«Ювентус» выиграл оба матча, проведенных в США. Ранее подопечные Массимилиано Аллегри по пенальти одолели «Милан» (2:2, по пен. 4:3). В Италии у туринской команды запланирована еще одна товарищеская встреча, которая пройдет 12 августа. Их соперником станет «Аталанта».

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