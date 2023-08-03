«Реал» завершил турне по США поражением от «Ювентуса»
«Ювентус» обыграл мадридский «Реал» (3:1) в товарищеском матче, который прошел в Орландо.
«Ювентус» обыграл мадридский «Реал» (3:1) в товарищеском матче, который прошел в Орландо.
В составе туринской команды голы забили Мойзе Кин (1'), Тимоти Веа (20') и Душан Влахович (90+5'). У мадридцев автором единственного забитого мяча стал Винисиус Джуниор (38').
«Реал» провел свой последний товарищеский матч в рамках подготовки к сезону, завершив американское турне с результатом две победы и два поражения. Ранее подопечные Карло Анчелотти обыграли «Милан» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), а также уступили «Барселоне» (0:3). 12 августа мадридцы проведут первую официальную игру в сезоне против «Атлетика» из Бильбао.
«Ювентус» выиграл оба матча, проведенных в США. Ранее подопечные Массимилиано Аллегри по пенальти одолели «Милан» (2:2, по пен. 4:3). В Италии у туринской команды запланирована еще одна товарищеская встреча, которая пройдет 12 августа. Их соперником станет «Аталанта».