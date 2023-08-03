«Реал» завершил турне по США поражением от «Ювентуса»

В составе туринской команды голы забили Мойзе Кин (1'), Тимоти Веа (20') и Душан Влахович (90+5'). У мадридцев автором единственного забитого мяча стал Винисиус Джуниор (38').

«Реал» провел свой последний товарищеский матч в рамках подготовки к сезону, завершив американское турне с результатом две победы и два поражения. Ранее подопечные Карло Анчелотти обыграли «Милан» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), а также уступили «Барселоне» (0:3). 12 августа мадридцы проведут первую официальную игру в сезоне против «Атлетика» из Бильбао.