Голы Неймара принесли победу «ПСЖ» в товарищеском матче
Футбольный клуб «ПСЖ» обыграл южнокорейский «Чонбук Хендэ Моторс» в товарищеском матче.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Футбольный клуб «ПСЖ» обыграл южнокорейский «Чонбук Хендэ Моторс» в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в Пусане завершилась со счетом 3:0 в пользу французской команды. Дубль на счету нападающего Неймара, он забил на 40-й и 83-й минутах, футболист не забивал за команду с февраля. Бразилец впервые с 19 февраля попал в стартовый состав «ПСЖ», до этого он восстанавливался после травмы лодыжки. Еще один гол забил Марко Асенсио на 88-й минуте.
В стартовый состав «ПСЖ» был включен 16-летний Итан Мбаппе. Его старший брат Килиан Мбаппе не был включен в заявку команды на сбор.
«ПСЖ» начнет новый сезон чемпионата Франции 12 августа домашним матчем против «Лорьяна».