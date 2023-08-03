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17:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Голы Неймара принесли победу «ПСЖ» в товарищеском матче

Футбольный клуб «ПСЖ» обыграл южнокорейский «Чонбук Хендэ Моторс» в товарищеском матче.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в Пусане завершилась со счетом 3:0 в пользу французской команды. Дубль на счету нападающего Неймара, он забил на 40-й и 83-й минутах, футболист не забивал за команду с февраля. Бразилец впервые с 19 февраля попал в стартовый состав «ПСЖ», до этого он восстанавливался после травмы лодыжки. Еще один гол забил Марко Асенсио на 88-й минуте.

В стартовый состав «ПСЖ» был включен 16-летний Итан Мбаппе. Его старший брат Килиан Мбаппе не был включен в заявку команды на сбор.

«ПСЖ» начнет новый сезон чемпионата Франции 12 августа домашним матчем против «Лорьяна».

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Голы Неймара принесли победу «ПСЖ» в товарищеском матче
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