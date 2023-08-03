Голы Неймара принесли победу «ПСЖ» в товарищеском матче

Встреча, которая прошла в Пусане завершилась со счетом 3:0 в пользу французской команды. Дубль на счету нападающего Неймара, он забил на 40-й и 83-й минутах, футболист не забивал за команду с февраля. Бразилец впервые с 19 февраля попал в стартовый состав «ПСЖ», до этого он восстанавливался после травмы лодыжки. Еще один гол забил Марко Асенсио на 88-й минуте.