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09:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью рассказал, как Абрамович покупал игроков в «Челси»

Бывший главный тренер «Челси», а ныне главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о работе с бывшим владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

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Источник: AP 2023

«Один президент сказал мне: “Ты разбираешься в футболе, а я — в цифрах”. Это был Абрамович. “Если тебе нужен этот игрок, ты его получишь”, — сказал он мне. Это был Эссьен. “Лион” хотел аморальную сумму, но он подписал его. Когда у тебя есть такая привилегия, ты можешь решать, как играть, и искать альтернативы. Если нет, то приходится приспосабливаться», — сказал Моуриньо.

Летом 2005 года «Челси» приобрел у «Лиона» ганского полузащитника Майкла Эссьена за 38 млн евро. На тот момент это был второй самый дорогой трансфер в истории лондонского клуба после перехода нападаюещго Дидье Дрогба из «Марселя».

Моуриньо работал в «Челси» в период с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год. Во главе лондонского клуба он выиграл восемь трофеев, включая три титула чемпиона Англии.

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