Моуринью рассказал, как Абрамович покупал игроков в «Челси»

«Один президент сказал мне: “Ты разбираешься в футболе, а я — в цифрах”. Это был Абрамович. “Если тебе нужен этот игрок, ты его получишь”, — сказал он мне. Это был Эссьен. “Лион” хотел аморальную сумму, но он подписал его. Когда у тебя есть такая привилегия, ты можешь решать, как играть, и искать альтернативы. Если нет, то приходится приспосабливаться», — сказал Моуриньо.