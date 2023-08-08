Моуринью рассказал, как Абрамович покупал игроков в «Челси»

«Один президент сказал мне: “Ты разбираешься в футболе, а я — в цифрах”. Это был Абрамович. “Если тебе нужен этот игрок, ты его получишь”, — сказал он мне. Это был Эссьен. “Лион” хотел аморальную сумму, но он подписал его. Когда у тебя есть такая привилегия, ты можешь решать, как играть, и искать альтернативы. Если нет, то приходится приспосабливаться», — сказал Моуриньо.
Летом 2005 года «Челси» приобрел у «Лиона» ганского полузащитника Майкла Эссьена за 38 млн евро. На тот момент это был второй самый дорогой трансфер в истории лондонского клуба после перехода нападаюещго Дидье Дрогба из «Марселя».
Моуриньо работал в «Челси» в период с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год. Во главе лондонского клуба он выиграл восемь трофеев, включая три титула чемпиона Англии.