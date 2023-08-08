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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:08 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Аль-Хиляль» предложил Осимхену € 40 млн за сезон

Итальянский футбольный клуб «Наполи» получил предложение от саудовского «Аль-Хиляля» по нападающему Виктору Осимхену, сообщает La Gazzetta dello Sport.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сообщается, что «Аль-Хиляль» предлагает 24-летнему нападающему пятилетний контракт с зарплатой свыше € 40 млн за сезон. «Наполи» рассчитывает сохранить форварда и предлагает ему около € 10 млн евро с различными бонусами за сезон.

Нигериец выступает за итальянскую команду с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Осимхен провел за «Наполи» 39 матчей в различных турнирах, забил 31 гол и сделал пять результативных передач. Он помог своей команде завоевать титул чемпиона Италии впервые с 1990 года. Футболист стал лучшим бомбардиром Серии А с 26 мячами в 32 матчах.

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 СМИ: «Аль-Хиляль» предложил Осимхену € 40 млн за сезон
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