СМИ: «Аль-Хиляль» предложил Осимхену € 40 млн за сезон

Сообщается, что «Аль-Хиляль» предлагает 24-летнему нападающему пятилетний контракт с зарплатой свыше € 40 млн за сезон. «Наполи» рассчитывает сохранить форварда и предлагает ему около € 10 млн евро с различными бонусами за сезон.

Нигериец выступает за итальянскую команду с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года.