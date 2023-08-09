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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» ведет переговоры с «Челси» по Кепе Аррисабалаге

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ранее работал в «Челси», хорошо знаком с голкипером и, по сведениям источника, обозначил испанца в качестве приоритетной опции для клуба.

Бавария
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Источник: Reuters

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага стал трансферной целью «Баварии», сообщает Sport1.de. Отмечается, что мюнхенский клуб хочет арендовать игрока с правом последующего выкупа.

По оценке специалистов Transfermarkt, стоимость Кепы Аррисабалаги составляет 18 млн евро. В 2018 году футболист перебрался в Лондон из баскского «Атлетика» за 80 млн евро.

Перед стартом нового сезона «Бавария» столкнулась с вратарской проблемой. По информации Bild, многолетний первый номер «Баварии» Нойер может не вернуться на поле в этом году после перелома ноги. Приобретенный зимой на замену Нойеру 34-летний швейцарский вратарь Янн Зоммер летом перешел в «Интер». А принадлежащий мюнхенскому клубу голкипер Александр Нюбель вернулся из аренды в «Монако», но вновь был отдан в аренду, на сей раз в «Штутгарт».

Ранее также поступала информация об интересе «Баварии» к вратарю «Валенсии» и сборной Грузии Георгию Мамардашвили.

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