«Бавария» ведет переговоры с «Челси» по Кепе Аррисабалаге

Перед стартом нового сезона «Бавария» столкнулась с вратарской проблемой. По информации Bild, многолетний первый номер «Баварии» Нойер может не вернуться на поле в этом году после перелома ноги. Приобретенный зимой на замену Нойеру 34-летний швейцарский вратарь Янн Зоммер летом перешел в «Интер». А принадлежащий мюнхенскому клубу голкипер Александр Нюбель вернулся из аренды в «Монако», но вновь был отдан в аренду, на сей раз в «Штутгарт».