Анчелотти — о Лунине: Он будет играть в субботу, мы доверяем ему

«Теперь остается пожелать Куртуа скорейшего выздоровления и придать уверенности в себе Лунину, который является отличным вратарем. Мы считаем его талантом, которому не хватает опыта, но он его наберет. Такое случается. У нас большой состав, чтобы можно было решить эти проблемы. Первое, что я подумал, когда Куртуа получил травму — Лунин будет играть в субботу.



Я совершенно спокоен за Лунина. Мы должны подумать о том, нужен ли нам вратарь, у нас есть время до 31 августа. Если мы и будем думать о вратаре, то только для того, чтобы расширить состав, потому что сезон очень длинный. Мы полностью доверяем Лунину», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.