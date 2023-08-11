Анчелотти — о Лунине: Он будет играть в субботу, мы доверяем ему
Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин проведет матч 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».
Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин проведет матч 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».
Вчера травму получил основной голкипер команды Тибо Куртуа, ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Украинский футболист является вторым вратарем команды.
«Теперь остается пожелать Куртуа скорейшего выздоровления и придать уверенности в себе Лунину, который является отличным вратарем. Мы считаем его талантом, которому не хватает опыта, но он его наберет. Такое случается. У нас большой состав, чтобы можно было решить эти проблемы. Первое, что я подумал, когда Куртуа получил травму — Лунин будет играть в субботу.
Я совершенно спокоен за Лунина. Мы должны подумать о том, нужен ли нам вратарь, у нас есть время до 31 августа. Если мы и будем думать о вратаре, то только для того, чтобы расширить состав, потому что сезон очень длинный. Мы полностью доверяем Лунину», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
24-летний Лунин перешел в «Реал» в 2018 году из украинской «Зари». Клуб несколько раз отдавал голкипера в аренду. В прошлом сезоне Лунин провел 12 матчей за «сливочных», в которых пропустил 13 мячей.